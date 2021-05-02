Известный спортивный врач: у Влашича нехорошая травма, лечиться он будет месяц

Известный спортивный врач Юрий Васильков прокомментировал травму полузащитника ЦСКА Николы Влашича, полученную хорватом в матче 28-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой».

«У футболистов самое уязвимое звено в опорно-двигательном аппарате — это коленный сустав. Он самый мощный во всем организме и, как ни странно, самый уязвимый именно в таком спорте как футбол. Это нехорошая травма, она требует тщательного и ежедневного лечения. Я думаю, что он концовку чемпионата пропустит. На лечение уйдет около месяца. Влашич может играть, но не думаю, что есть смысл ставить его на последние игры. Уже понятно, какое место займет ЦСКА. Особой мотивации здесь нет. Пусть футболист как следует вылечится. Это главная заповедь наших спортивных врачей», — сказал Васильков Sport24.

Ранее пресс-служба Хорватского футбольного союза сообщила, что Влашич избежал серьезной травмы. По информации источника, первичное обследование не выявило у 23-летнего футболиста существенного повреждения колена, из-за которого он мог бы пропустить матчи в течение длительного срока. Тактика лечения и точные сроки восстановления Влашича станут известны после полного медицинского анализа.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 47 очков за два тура до финиша сезона.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Влашич избежал серьезной травмы в матче с «Уфой».