Экс-судья Николаев считает, что первый гол «Зенита» засчитан правильно

Бывший судья Алексей Николаев прокомментировал столкновение Артема Дзюбы и Мацея Рыбуса на 19-й минуте матча 28-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Локомотив». В результате контакта между футболистами игрок «Локомотива» остался лежать на газоне, а форвард «Зенита» завершил атаку своей команды, открыв счет в матче.

На данный момент счет в матче 6:1 в пользу «Зенита».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Все было чисто, это обыкновенный игровой момент, когда два игрока бегут друг на друга. И, естественно, возникла защитная реакция. Думаю, что ВАР подтвердил решение Карасева», — сказал Николаев «Спорт-Экспрессу».

На 19-й минуте «Зенит» добрался до чужой штрафной, сначала пробил по ворота Азмун — Гильерме выручил. Затем вратарь отбил удар Малкома, к которому отскочил мяч. Затем мяч попал к Дзюбе, который «парашютом» в одно касание изящно перебросил Гильерме. Перед этим был стык Дзюбы и Рыбуса, поэтому арбитры использовали VAR для прояснения момента. Гол был засчитан.

Ранее экс-судья Федотов заявил, что гол Дзюбы нужно было отменить.