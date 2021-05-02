«Зенит» вышел на чистое второе место по количеству чемпионских титулов

Петербургский «Зенит» в седьмой раз в своей истории и в третий раз подряд стал чемпионом России, разгромив «Локомотив» со счетом 6:1 в матче 28-го тура РПЛ. По количеству чемпионских титулов «Зенит» обошел московский ЦСКА, у которого шесть побед в чемпионатах России. Чаще первенство страны выигрывал только «Спартак», у московского клуба десять побед.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе «Зенита» голы забили Сердар Азмун (три), Артема Дзюба (два) и Малком. В составе «Локомотива» единственный мяч на счету Камано.

Прежде «Зенит» становился чемпионом России в 2007 году, 2010-м, в сезонах-2011/2012, 2014/2015 и 2018/2019. Также «Зенит» в 1984 году в единственный раз становился чемпионом СССР.

Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Локомотив» и стал чемпионом России в седьмой раз