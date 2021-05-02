Дзюба вышел на церемонию награждения в костюме Дэдпула

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вышел на церемонию награждения команды золотыми медалями и Кубком за победу в РПЛ в костюме Дэдпула. В ставшем золотым матче против «Локомотива», который завершился со счетом 6:1 в пользу питерцев, Дзюба сделал дубль.

«Собственной персоной», — написала пресс-служба «Зенита» в Twitter, добавив смеющийся эмодзи.

Сам Дзюба в эфире канала «Матч ТВ» рассказал, что костюм давно лежал у него дома и в честь третьего подряд чемпионства он решил его использовать.

«Зенит» в седьмой раз в своей истории ив третий раз подряд стал чемпионом России, разгромив «Локомотив» со счетом 6:1 в матче 28-го тура РПЛ. По количеству чемпионских титулов «Зенит» обошел московский ЦСКА, у которого шесть побед в чемпионатах России. Чаще первенство страны выигрывал только «Спартак», у московского клуба десять побед.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе «Зенита» голы забили Сердар Азмун (три), Артема Дзюба (два) и Малком. В составе «Локомотива» единственный мяч на счету Камано.

Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Локомотив» и стал чемпионом России в седьмой раз.