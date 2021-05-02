«Хотел побаловаться»: Дзюба рассказал о появлении в костюме Дэдпула

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вышел на церемонию награждения своей команды чемпионским Кубком за досрочную победу в чемпионате России в костюме Дэдпула.

«Это Дэдпул. Он умеет всё, а самое лучшее — это регенерация. Так что это я. Этот костюм у меня давно, и я хотел как-то побаловаться. Мне кажется, на третье подряд чемпионство можно себе это позволить. Сейчас дойду до раздевалки и сниму костюм. Очень жарко. Я в шлеме чуть не задохнулся. Пойдем радоваться. Не знаю, каким будет следующий костюм. Может, Скорпиона или Бэтмена», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» в седьмой раз в своей истории ив третий раз подряд стал чемпионом России, разгромив «Локомотив» со счетом 6:1 в матче 28-го тура РПЛ. По количеству чемпионских титулов «Зенит» обошел московский ЦСКА, у которого шесть побед в чемпионатах России. Чаще первенство страны выигрывал только «Спартак», у московского клуба десять побед.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе «Зенита» голы забили Сердар Азмун (три), Артема Дзюба (два) и Малком. В составе «Локомотива» единственный мяч на счету Камано.

Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Локомотив» и стал чемпионом России в седьмой раз