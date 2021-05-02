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Спортивные новости

«Зенит» опубликовал видео, посвященное третьему подряд чемпионству

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Пресс-служба «Зенита» на YouTube-канале выложила видеоролик, посвящённый третьему подряд чемпионству команды.

В видео показаны отрывки из матчей питерцев в нынешнем сезоне и кадры с видами Санкт-Петербурга.

«Зенит» в седьмой раз в своей истории и в третий раз подряд стал чемпионом России. По количеству чемпионских титулов «Зенит» обошел московский ЦСКА, у которого шесть побед в чемпионатах России. Чаще первенство страны выигрывал только «Спартак», у московского клуба десять побед.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В решающем матче питерцы разгромили идущий вторым «Локомотив» со счетом 6:1. Хет-трик на счету Сердара Азмуна, дубль сделал Артем Дзюба, еще один мяч на счету Малькома.

Ранее сообщалось, что Семак сделал «Зенит» чемпионом третий раз подряд, но до Романцева еще далеко.

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