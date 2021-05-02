Тренер «Локомотива» Николич: надо забыть об 1:6, у нас еще три финала впереди

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал разгромное поражение своей команды со счетом 1:6 в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». После этого матча питерский клуб оформил третье подряд чемпионство в РПЛ, а «Локомотив» осложнил себе борьбу за второе место и попадание в Лигу чемпионов.

«У нас была хорошая долгая серия из 11 игр подряд. Сегодня не повезло, очень много ошибались, теряли мяч в опасных зонах недалеко от наших ворот, а «Зенит» забил практически все, что было. Разница 6:1 — очень большая, но я бы не сказал, что так все происходило на поле, чтобы видеть эти цифры на табло. Ничего, надо забыть об этом, у нас еще три финала до конца сезона», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

Ранее «Локомотив» обратился к болельщикам и призвал их прийти на следующие матчи команды, в которых будет решаться судьба второго места в РПЛ и Кубка России.

«Зенит» в седьмой раз в своей истории и в третий раз подряд стал чемпионом России. По количеству чемпионских титулов «Зенит» обошел московский ЦСКА, у которого шесть побед в чемпионатах России. Чаще первенство страны выигрывал только «Спартак», у московского клуба десять побед.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обратился к болельщикам после разгромного поражения от «Зенита».