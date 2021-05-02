Дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Валенсию»

В матче 34-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Барселону». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу каталонского клуба. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе.

На 50-й минуте счет в матче открыл Габриэл Паулиста. Спустя семь минут отличился Лионель Месси, а на 63-й минуте Антуан Гризманн вывел сине-гранатовых вперед. На 69-й минуте Месси оформил дубли и сделал счет 3:1 в пользу «Барселоны». На 83-й минуте «Валенсия» сумела отыграть один мяч, отличился Карлос Солер.

Примера. 34-й тур.

«Валенсия» — «Барселона» — 2:3 (0:0)

Голы: 1:0 - Паулиста – 50, 1:1 - Месси – 57, 1:2 - Гризманн – 63, 1:3 - Месси – 69, 2:3 - Солер – 83.

Россиянин Денис Черышев весь матч провел на скамейке запасных «Валенсии».

«Барселона», набрав 74 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидирует в Примере мадридский «Атлетико» с 76 очками, на второй позиции расположился «Реал», у которого также 74 балла. До конца первенства осталось четыре тура.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.