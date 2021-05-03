«Спартак» посмеялся над жалобой ЦСКА в Twitter

Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на новость о том, что ЦСКА обратился в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) с целью рассмотрения публикаций красно-белых в Twitter.

Речь идет о видео со словами «вы отстой» (цензурная версия), опубликованное после победы над ЦСКА со счетом 1:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги, и запись «Привет, конюшня, как дела?» В ЦСКА их охарактеризовали как «высказывания за гранью этических норм».

В Twitter красно-белых в ответ на обращение ЦСКА появилась фотография, на которой смеются главный тренер команды Доменико Тедеско и футболисты Алекс Крал и Джордан Ларссон.

Ранее директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал обращение ЦСКА в РФС с просьбой дать оценку публикациям «Спартака». В частности, он выразил недоумения претензиями армейского клуба, поскольку, по его мнению, посты «Спартака» не несли оскорбительного подтекста..