Менеджер Магомедшарипова объяснил причину возможного завершения карьеры бойцом

Официальный представитель российского бойца MMA Забита Магомедшарипова Али Абдель-Азиз высказал о ситуации с исключением его клиента из рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата.

После этого сообщалось, что Магомедшарипов, возможно, завершит карьеру, когда перенесет операцию. По словам агента, это действительно возможно, поскольку боец рассчитывал на получение титульного поединка в ближайшее время.

«Он считает, что заслужил шанс побороться за пояс. Но в UFC уже назначили чемпионский бой. Так что нам предстоит с этим разобраться. Забит твердо стоит на своем. Возможно, мы его больше не увидим. Но в любом случае мы обсудим это за закрытыми дверьми и скоро сообщим о принятом решении», — произнес Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

30-летний Магомедшарипов на профессиональном уровне провел 19 боев, в которых одержал 18 побед и потерпел одно поражения. В UFC его серия составляет 6-0, до исключения он занимал третье место в рейтинге своего дивизиона. В последний раз россиянин выходил в октагон в ноябре 2019-м, после чего у него несколько раз срывался бой с Яиром Родригесом, из-за чего простой достиг полтора года.

Ранее в UFC подтвердили исключение Магомедшарипова из рейтинга полулегковесов.