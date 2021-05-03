Медведев рассказал о перенесенном коронавирусе

Третья ракетка мира Даниил Медведев рассказал, как перенес коронавирус.

О том, что российский теннисист заразился опасной инфекцией, стало известно 13 апреля. Из-за болезни он был вынужден пропустить турнир в Монте-Карло.

По словам 25-летнего россиянина, сейчас он не испытывает проблем после COVID-19.

«У меня были симптомы сильной простуды. Нос и горло были немного заложены, несколько дней чувствовал слабость. Но на этом все. Возвращаться было непросто – особенно первые четыре-пять дней. Потому что до этого десять дней пролежал в кровати. Но я полторы недели хорошо тренировался, только что выиграл в паре, так что всё хорошо», — цитирует Медведева португальский журналист Жозе Моргадо в своем аккаунте в Twitter.

В 2021 году Медведев стал победителем Кубка ATP в составе сборной России и турнира в Марселе. Также игрок сумел пробиться в финал Australian Open, где впоследствии уступил Новаку Джоковичу.

Ранее сообщалось, что Медведев лишился второй строчки в мировом рейтинге — его обогнал испанец Рафаэль Надаль.