В «Лионе» обвинили игроков «Монако» в драке после матча

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия выступил с комментарием по поводу случившегося инцидента по окончании матча 35-го тура чемпионата Франции с «Монако».

«Олимпик», заканчивая встречу в меньшинстве из-за удаления Максенса Какере, одержал победу со счетом 3:2. После финального свистка между футболистами команд произошла потасовка, итогом которой стало то, что главный арбитр игры Клеман Тюрпен показал три красные карточки: у «Лиона» был удален Маттия Де Шильо, в составе монегасков — Пьетро Пеллегри и Виллем Жеббель.

По словам Гарсии, в инциденте вина лежит на футболистах «Монако», поскольку именно они, как уверен тренер, провоцировали.

«Не буду ничего говорить о судействе. Единственное, что хочу подчеркнуть: какой интерес нашим игрокам получать красные карточки, если они выигрывают, а до конца сезона осталось три тура? Это значит, что провокация исходила от игроков «Монако», это ненормально, что мы получили удаления, хотя ничего не сделали. И вы можете заметить, что провоцировали не титулованные игроки, а молодые», — приводит слова Гарсии L`Equipe.

Ранее сообщалось, что «Монако» готов расстаться с российским полузащитником Александром Головиным, если за него предложат как минимум €60 млн.