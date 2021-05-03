20-летний нападающий «Авангарда» подписал контракт с клубом НХЛ

Нападающий Егор Чинахов, предыдущий сезон проведший в составе омского «Авангарда», продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс».

О том, что 20-летний российский хоккеист уже подписал контракт с командой из Огайо, объявлено на официальном сайте «Коламбуса». Трудовое соглашение рассчитано на три года.

Чинахов в составе «Авангарда» в завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал обладателем Кубка Гагарина. На счету форварда 17 (10+7) набранных очков в 32 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф нападающий набрал 7 (5+2) баллов за 21 игру.

«Блю Джекетс» выбрали Чинахова на драфте НХЛ-2020 в первом раунде под общим 21-м номером.

Ранее в «Авангарде» заявили, что были готовы предложить Чинахову новый контракт на достойных условиях, однако, по мнению клуба, «игры и пагубное влияние агента смогли настолько повлиять на карьеру Чинахова».