Жителю Сингапура, угрожавшему убийством футболисту «Брайтона», грозит тюрьма

Жителю Сингапура Дереку Нг Де Рену предъявлены обвинения в угрозах убийством нападающему английского «Брайтона» Нилу Мопе.

Инцидент произошел еще летом прошлого года. Мопе во время матча с «Арсеналом» столкнулся с вратарем «канониров» Берндом Лено, в результате чего вратарь получил серьезную травму. После этого французский футболист получил несколько сообщений в Instagram с угрозами ему и его семье и оскорблениями:

«Ты думаешь, ты тебе не будет ничего за то, что ты травмировал Лено? Ни за что, братан. Но не волнуйся, ты будешь в безопасности, ты не пострадаешь. Приятнее наблюдать, как ты будешь чувствовать боль, когда твои близкие будут страдать».

«Днем на твою семью нападут, просто смотри».

«Ты думаешь, что, пожаловавшись на мой аккаунт, обезопасил себя? Я убью тебя и твою семью».

Согласно местным законам, в случае признания 19-летнего молодого человека виновным ему грозит штраф в размере 5 тыс. сингапурских долларов и тюремное заключение сроком до шести месяцев.

Ранее стало известно, что «Челси» на десять лет закрыл доступ фанату на стадион из-за антисемитизма.