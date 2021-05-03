В «Спартаке» пояснили, какая роль будет у Салиховой на новой должности

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на сообщение о том, что супруга владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова возглавит комитет по аудиту и вознаграждениям.

Фетисов объяснил, что Салихова будет заниматься финансовой деятельностью отдела.

«Это работа над повышением оперативной эффективности клуба. Сюда не входят трансферы напрямую, она будет инспектировать условия, касающиеся комиссий. Зарема по образованию финансист, поэтому она и будет следить за финансовой составляющей», — цитирует Фетисова «СЭ».

Ранее стало известно, что Салихова, помимо поста в комитете, вошла в состав совета директоров клуба. Вместе с ней пост в органе управления «Спартака» получил Юсуф Алекперов, а Сергей Михайлов в свою очередь вышел из состава совета.