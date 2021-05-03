Квят может вернуться в «Формулу-1» в 2022 году

Российский гонщик Даниил Квят, говоря о планах на будущее, дал понять, что рассчитывает вернуться в «Формулу-1» в сезоне-2022.

По окончании прошлого сезона Квят покинут команду «Альфа Таури» и не нашел себе «конюшню» в «Ф-1». В марте спортсмен присоединился к французской команде «Альпин» в качестве резервного пилота.

«У меня все отлично, новая роль в команде — резервный гонщик, работа на симуляторе, буду приходить на гонки как запасной гонщик. Интересно работать с командой, здесь новый коллектив, интересные ребята, со многими я работал в «Рено» в 2015 и 2016 году. Я везде, на фабрике и на трассе, запасной гонщик — если что-то происходит с основными пилотами, готов сесть на руль в любой момент.

У меня есть много предложений, их нужно рассматривать спокойно. Я еще хочу оказаться в «Формуле-1» в следующем году, будем работать над предложениями с менеджером. Нужно подождать этот год, посмотреть варианты, учесть много факторов: какие команды, какой спрос у серии, какая популярность и так далее», — произнес Квят в эфире канала «Матч ТВ».

Ранее в «Альпин» рассказали о сильных сторонах Квята, заявив, что россиянин сформировал репутацию очень быстрого и стойкого пилота.