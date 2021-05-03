Основной защитник «Реала» пропустит матч с «Челси» в Лиге чемпионов

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан получил повреждение в матче 34-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:0).

28-летний француз появился на поле в стартовом составе и был заменен перед началом второго тайма. Медицинское обследование установило, что у Варана травма правой приводящей мышцы.

На официальном сайте «сливочных» не называются точные сроки восстановления футболиста, однако точно известно, что он не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Челси».

Первая игра, прошедшая между командами 27 апреля в Мадриде, завершилась со счетом 1:1. Ответная встреча состоится в Лондоне 5 мая.

Ранее сообщалось, что другой защитник «Реала» Марсело тоже рискует пропустить игру с «Челси». Это связано с тем, что бразильца обязали к работе на региональных выборах, которые состоятся в Мадриде 4 мая. Обращение «королевского клуба» в избирательную комиссию было отклонено.