«Оренбург» просит в порядке исключения разрешить клубу играть в РПЛ

«Оренбург» рассчитывает выступить в следующем сезоне Российской премьер-лиги.

Как пишет «РБ Спорт», президент клуба Василий Еремякин направил письмо на имя главы РПЛ Сергея Прядкина предоставить возможность команде играть в высшей лиге несмотря на то, что «Оренбург» не сможет выполнить обязательный инфраструктурный критерий для получения соответствующей лицензии. Клуб просит в порядке исключения разрешить ему играть на стадионе «Газовик».

Такая ситуация возможна в том случае, если вопрос будет вынесен на заседание исполкома и в порядке голосования клуб получит право исключения. Подобное уже случалось с «Тамбовом» и с самим «Оренбургом».

Ожидается, что 4 мая состоится экстренное собрание РПЛ, на котором будет решаться допуск «Оренбурга» к участию в чемпионате.

Ранее «Крылья Советов» обеспечили себе одно из первых двух мест в сезоне ФНЛ, тем самым вернувшись в РПЛ спустя год.