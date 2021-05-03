Комитет по этике рассмотрит жалобу ЦСКА на «Спартак»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев попросит комитет по этике рассмотреть жалобу ЦСКА на «Спартак».

По информации «РБ Спорт», члены комитета еще не получили и не ознакомились с документами запроса армейцев, однако ожидается, что заседание по делу состоится во второй половине мая, то есть уже после окончания сезона в чемпионате России.

Ранее стало известно, что ЦСКА обратился в РФС с просьбой дать оценку неэтичным публикациям пресс-службы красно-белых в Twitter. Речь идет о видео со словами «вы отстой» (цензурная версия), опубликованное после победы над ЦСКА со счетом 1:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги, и записи «Привет, конюшня, как дела?» В ЦСКА их охарактеризовали как «высказывания за гранью этических норм».

В «Спартаке» в свою очередь посмеялись над жалобой ЦСКА.