Азмун установил бомбардирский рекорд «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун, отметившийся хет-триком в ворота московского «Локомотива» в матче 28-тура Российской премьер-лиги (РПЛ), установил рекорд.

Как сообщает сайт «История. «Зенит», иранский форвард довел свое количество голов в составе петербургского клуба до 50. Для достижения этой отметки Азмуну потребовалось всего 82 матча, что является бомбардирским рекордом в истории сине-бело-голубых. Других игрокам, забившим 50 и более мячей за «Зенит», требовалось не менее 100 матчей.

Азмун выступает за «Зенит» с зимы 2019 года. В составе команды 26-летний футболист является трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. В нынешнем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись 19 голами и шестью результативными передачами. Контракт Азмуна с петербуржцами истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что чемпионство «Зенита» принесло «Рубину» €1 млн. Это связано с трансфером Азмуна.