Фигуристка Хромых высказалась об использовании блокаторов гормонов в группе Тутберидзе

Российская фигуристка Майя Хромых высказалась об использовании блокаторов гормонов в группе тренера Этери Тутберидзе, передает RT.

«Ничего такого у нас не используют. Врачи за всем следят, держат под контролем. И Этери Георгиевна тоже. Есть она нам не запрещает. Говорит, что мы должны кушать, чтобы были силы», — сказала Хромых.

Напомним, американский журналист Дейв Лиз обвинил фигуристок группы Этери Тутберидзе в употреблении блокаторов гормонов.

По мнению североамериканца, чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова и другие ученицы Тутберидзе принимают «Лупрон», а также запрещенные препараты мельдоний и аддералл.

Гормональное вещество лейпрорелин входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) только для мужчин. У женщин он может привести к блокировке выработки организмом гормона экстрадиола.

Ранее российская фигуристка Майя Хромых раскрыла секрет успеха подопечных Этери Тутберидзе.