Московский «Спартак» начал переговоры с новым главным тренером. Об этом в беседе с «Чемпионат.com» сказал директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

В декабре 2020 года немецкий наставник Доменико Тедеско заявил о том, что он не будет продлевать контракт со «Спартаком»

Красно-белые имеют в активе 53 очка в Российской премьер-лиге (РПЛ), занимая второе место в турнирной таблице. «Локомотив» набрал 52 балла. В двух оставшихся матчах «Спартак» сыграет с подмосковными «Химками» и грозненским «Ахматом».

«Локомотив» померится силами с «Динамо» и екатеринбургским «Уралом». 12 мая железнодорожники сыграют в финале Кубка России с самарскими «Крыльями Советов».

Чемпионом России сезона-2020/21 стал петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые становятся лучшей команды страны в третий раз подряд.

Ранее «Спартак» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ.