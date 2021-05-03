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Спортивные новости

«Спартак» ведет переговоры с зарубежным тренером

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Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о том, что клуб ведет переговоры с зарубежным тренером, передает «Чемпионат.com».

«Я не буду называть национальность нового главного тренера. Клуб вышел на кандидатуру и начал переговоры по поводу контракта. И фамилии, и имени тоже не скажу. Этот специалист из-за рубежа», — сказал Фетисов.

Напомним, в декабре 2020 года наставник «Спартака» Доменико Тедеско заявил о том, что не будет продлевать контракт с клубом.

Красно-белые имеют в активе 53 очка в Российской премьер-лиге (РПЛ), занимая второе место в турнирной таблице. «Локомотив» набрал 52 балла. В двух оставшихся матчах «Спартак» сыграет с подмосковными «Химками» и грозненским «Ахматом».

«Локомотив» померится силами с «Динамо» и екатеринбургским «Уралом». 12 мая железнодорожники сыграют в финале Кубка России с самарскими «Крыльями Советов».

Чемпионом России сезона-2020/21 стал петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые становятся лучшей команды страны в третий раз подряд.

Ранее «Спартак» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ.

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