«Спартак» — о скандальных постах в соцсетях: это был троллинг

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов объяснил скандальные посты в соцсетях после дерби против ЦСКА, передает «Чемпионат.com».

«У нас никогда не было задачи оскорбить какой-то клуб. Вне зависимости от отношений болельщиков. Это был троллинг, который очень популярен среди болельщиков в соцсетях», — сказал Фетисов.

Напомним ЦСКА обратился в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой дать оценку неэтичным публикациям пресс-службы красно-белых в Twitter. Речь идет о видео со словами «вы отстой» (цензурная версия), опубликованное после победы над ЦСКА со счетом 1:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги, и записи «Привет, конюшня, как дела?» В ЦСКА их охарактеризовали как «высказывания за гранью этических норм».

Ранее сообщалось о том, что генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев попросит комитет по этике рассмотреть жалобу ЦСКА на «Спартак».