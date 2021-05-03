Тедеско ответил на вопрос о своих шансах остаться в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о своих шансах остаться в клубе, передает «Чемпионат.com».

«Есть ли шанс, что останусь в «Спартаке»? Хоть мы и не так хорошо играли, но давайте насладимся победой. Впереди у «Спартака» очень непростые 180 минут и добавленное время», — сказал Тедеско.

Напомним, в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» со счетом 2:1.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 53 очка. В следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет с подмосковными «Химками». Встреча состоится 10 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Арсенал» располагается на 13 месте, имея в активе 23 балла. В следующем матче туляки сыграют против казанского «Рубина». Команды выйдут на поле 8 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее «Спартак» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ.