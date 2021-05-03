Хоккеист Ковальчук ответил на вопрос о своем возвращении в «Спартак»

Хоккеист Илья Ковальчук ответил на вопрос о своем возвращении в московский «Спартак», передает «Чемпионат.com».

«За последние дни посетил сразу несколько матчей, я вообще люблю футбол. Если есть свободное время — всегда стараюсь выбраться. Возвращаюсь ли я в «Спартак»? Посмотрим», — сказал Ковальчук.

Напомним, 30 апреля Ковальчук расторг контракт с омским «Авангардом».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 38-летний нападающий провел 40 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 17 результативных передач, а также в третий раз стал победителем розыгрыша плей-офф, сломив в финальной серии сопротивление столичного ЦСКА.

Напомним, что в 2018 году Ковальчук стал обладателем золотой медали Олимпийских игр в Пхенчхане, а в 2008 году его гол принес сборной России первую за 15 лет победу на чемпионате мира.

Ранее Александр Черных из агентства Winners, которое представляет интересы хоккеиста Ильи Ковальчука, ответил на вопрос о будущем игрока.