Экс-игрок «Спартака» не хочет видеть красно-белых в Лиге чемпионов

Экс-игрок московского «Спартака» Динияр Билялетдинов заявил, что не хочет видеть красно-белых в Лиге чемпионов следующего сезона, передает «Спорт-Экспресс».

«Я бы хотел увидеть «Локомотив» в Лиге чемпионов, если честно. Болею за них. Хотя мы видели, как вчера команда себя показала. Вопросов тоже много», — сказал Билялетдинов.

Напомним, хавбек выступал за «железнодорожников» с 2004 по 2009 год.

Красно-белые имеют в активе 53 очка в Российской премьер-лиге (РПЛ), занимая второе место в турнирной таблице. «Локомотив» набрал 52 балла. В двух оставшихся матчах «Спартак» сыграет с подмосковными «Химками» и грозненским «Ахматом».

«Локомотив» померится силами с «Динамо» и екатеринбургским «Уралом». 12 мая железнодорожники сыграют в финале Кубка России с самарскими «Крыльями Советов».

Чемпионом России сезона-2020/21 стал петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые становятся лучшей команды страны в третий раз подряд.

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