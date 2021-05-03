Наставник «Манчестер Сити» Гвардиола поделился ожиданиями от матча против «ПСЖ»

Наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против французского «Пари Сен-Жермен», передает официальный сайт Союза европейской футбольной ассоциаций (УЕФА).

«Ответные полуфинальные матчи всегда трудные. Начинаешь играть, полагаясь на результат первой встречи. Так всегда было. Финал — это уже совершенно другая история», — сказал Гвардиола.

Напомним, в первом матче победили «горожане» со счетом 2:1.

В составе парижан отличился Маркиньос. Он отправил мяч в сетку на 15-й минуте матча. Через 20 минут после перерыва Кевин Де Брейне сравнял счет. А на 71-й минуте Рияд Марез вывел «горожан» вперед.

Интересно, что за четверть часа до конца встречи был удален футболист «Пари Сен-Жермен» Идрисса Гейе. Ответный матч состоится в Англии 4 мая.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Пари Сен-Жермен» в первом полуфинале Лиги чемпионов сезона-2020/21.