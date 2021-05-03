Роман Ротенберг поделился эмоциями от победы России над Белоруссией в 1/4 ЮЧМ

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился эмоциями от победы юниорской сборной над Белоруссией в матче 1/4 финала чемпионата мира, передает «Чемпионат.com».

«Хочу поздравить всех с победой и поблагодарить за поддержку! Наши ребята сделали важный шаг на пути к главной цели. Работа продолжается, она никогда не прекращается», — сказал Ротенберг.

Уже на пятой минуте матча Матвей Мичков открыл счет. На 15-й минуте Данила Юров удвоил преимущество российской команды. Сразу после перерыва Артем Дуда сделал счет 3:0. Однако белорусам удалось забросить две шайбы. Илья Морозов и Федор Николаеня сократили отставание до минимума, но Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак забросили в ворота белорусской команды четвертую и пятую шайбу соответственно.

Ранее Россия обыграла Белоруссию в матче 1/4 финала юниорского чемпионата мира.