Россиянка Тансыккужина отстояла титул чемпионки мира по шашкам

Россиянка Тамара Тансыккужина отстояла титул чемпионки мира по шашкам.

Напомним, в финальном матче Тансыккужина встречалась с представительницей Польши Наталией Садовской. Тансыккужина вырвала победу в ходе партий с укороченным контролем времени, взяв верх из них.

Во время четвертого раунда, который прошел 28 апреля, произошел неприятный инцидент, когда к игровому столу подошел секретарь матча Яцек Павлицкий и убрал российский флаг. Ту партию россиянка проиграла.

Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки. Позднее он объяснил свои действия тем, что ему позвонили из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Интересно, что WADA отрицает факт того, что организация попросила убрать флаг России во время матча.

Ранее сообщалось о том, что министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал скандал с флагом России на чемпионате мира по шашкам.