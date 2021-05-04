36 сэйвов Варламова не спасли «Айлендерс» от поражения «Баффало»

«Баффало Сэйрбз» нанес поражение «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Баффало».
Российский голкипер проигравшей команды Семен Варламов вышел в стартовом составе «Айлендерс» и сумел отразить 36 нанесенных бросков по своим воротам из 39. Еще одна шайба была заброшена в ворота команды из Нью-Йорка, когда тренерский штаб принял решение снять вратаря.
Ранее сообщалось, что российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов признан третьей звездой прошедшего игрового дня в регулярном чемпионате.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало Сэйрбз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:2
0:1 - -Пелек (Бэйли, Бовилье), 9:15;
0:2 - -Вальстрем (Пелек, Палмиери), 30:42;
1:2 — Томпсон (Брайсон, Ристолайнен), 34:04;
2:2 — Асплунд (Райнхарт, Томпсон), 51:25;
3:2 - -Райнхарт (Ристолайнен), 55:56;
4:2 — Райнхарт, 59:08.