Пас Малкина не помог «Питтсбургу» уйти от разгрома «Филадельфией»

«Филадельфия Флайерз» разгромила «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу «Флайерз».

В этом матче на лед вернулся российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Из-за травмы нижней части туловища хоккеист пропустил 23 поединка. В этой встрече он смог отличиться и набрать одно очко, отдав результативную передачу на Сидни Кросби.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «столичных».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз» — 7:2

1:0 — Хэйс (Фараби, Ворачек), 5:58;

2:0 — Гостисбеер (Конекны, Жиру), 14:08;

3:0 — Жиру (Конекны, Кутюрье), 15:12;

4:0 — Эллисон (Лотон, Гостисбеер), 27:50;

4:1 — Кросби (Летанг, Малкин), 42:30;

4:2 — Зукер (Марино, Капанен), 48:24;

5:2 — Фараби (Ворачек, Санхейм), 51:37;

6:2 - -Жиру, 57:39;

7:2 — Хагг (Фараби, Ворачек), 58:55.