Форвард «Рейнджерс» Панарин выбыл до конца сезона

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выбыл до конца нынешнего сезона из-за повреждения.

Об этом проинформировал журналист Элиот Фридман в своем Twitter.

Российский игрок травмировался по ходу встречи регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз» (3:6), он упал на лед после драки с нападающим Томом Уилсоном. Сообщается, что у Панарина травма нижней части туловища, продолжить игру он не смог, при этом главный тренер ньюйоркцев Дэвид Куинн отметил, что травма Панарина не серьезная.

В поединке против «Вашингтона» Панарин дважды выступил в роли ассистента.

В нынешнем сезоне «Рейнджерс» осталось провести только три поединка в регулярном чемпионате. Команда уже лишилась шансов на попадание в плей-офф НХЛ и борьбу за Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «столичных».