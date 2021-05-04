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04:30
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Спортивные новости

Известны подробности о травме Овекчина

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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал о состоянии российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс», передает русскоязычная версия официального сайта Лиги.

Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:3.

«Овечкин вышел на игру, но после первой смены сказал, что чувствует себя не очень комфортно, поэтому мы решили не рисковать. Проблем не было, но он чувствовал себя не так хорошо, как на раскатке. Он вышел попробовать себя, и мы решили, что ему лучше пропустить игру», — заявил специалист.

Этот поединок стал первым для российского нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина с 23 апреля. Тогда он получил травму нижней части туловища и пропустил несколько игр. Однако в этой встрече он смог сыграть всего одну смену, которая составила в общей сложности 39 секунд, после чего вновь травмировался и не смог продолжить игру.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «столичных».

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