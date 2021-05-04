Сборная КНДР отказалась проводить отбор к ЧМ-2022 по футболу в Южной Корее

Сборная Корейской Народно-Демократической Республики отказалась проводить отборочные матчи к чемпионату мира по футболу — 2022 в Южной Корее, сообщает южнокорейский телеканал KBC.

По информации источника, Пхеньян уже направил соответствующее заявление в Азиатскую футбольную конфедерацию. Причиной такого решения стали опасения по поводу распространения коронавирусной инфекции.

Сборные КНДР и Южной Кореи входят в группу H во втором раунде азиатского отбора на чемпионат мира 2022 года. Также в группу вошли команды Туркмении, Ливана и Шри-Ланки.

Второй раунд был начат осенью 2019 года и должен был возобновится еще в марте 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса большая часть поединков оказались перенесены на лето 2021 года.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер лондонского «Арсенала» и глава отдела Международной федерации футбола (ФИФА) по глобальному развитию футбола Арсен Венгер сообщил, что система автоматического определения офсайда может быть внедрена на чемпионате мира в Катаре, который пройдет в 2022 году.