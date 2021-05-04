Россиянин Коновалов заключил контракт новичка с «Эдмонтоном»

Российский вратарь Илья Коновалов заключил контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз», сообщает пресс-служба команды.

Заключенный контракт рассчитан на два года. Голкипер был выбран «Эдмонтоном» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2019 году в третьем раунде под общим 85-м номером.

Коновалов, которому исполнилось 22 года, всю карьеру провел в системе ярославского «Локомотива». В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он сыграл в составе команды из Ярославля 19 матчей в регулярном чемпионате и одержал в этих поединках девять побед.

Всего в регулярных чемпионатах КХЛ он сыграл 111 матчей, в которых одержал 53 победы, его средний процент отраженных бросков составил 92,2.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал о состоянии российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».