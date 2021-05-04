Ковтун поделился мнением о шансах фигуристов на медали на Играх-2022

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун рассказал, чего ждет от выступления российских фигуристов на зимних олимпийских играх в Пекине — 2022.

Комментируя победу сборной России на командном чемпионате мира в японской Осаке, Ковтун заявил, что в преддверии Олимпийских игр ожидания от российской сборной на Олимпиаде очень высокие.

«Причем так, вразнос прям! Ну и что тут думать — конечно, самые высокие ожидания от нашей команды, и я уверен, что они все способны это все сделать и повторить на Олимпиаде, а может и лучше сделать», — заявил Ковтун в интервью YouTube-каналу журналиста Василия Конова.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Майя Хромых высказалась об использовании блокаторов гормонов в группе тренера Этери Тутберидзе. Напомним, американский журналист Дейв Лиз обвинил фигуристок группы Этери Тутберидзе в употреблении блокаторов гормонов. По мнению североамериканца, чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова и другие ученицы Тутберидзе принимают «Лупрон», а также запрещенные препараты мельдоний и аддералл.