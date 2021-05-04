Жалоба ЦСКА на «Спартак» будет рассмотрена в конце мая

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) сможет рассмотреть жалобу московского ЦСКА на публикации в социальной сети Twitter другого столичного клуба — «Спартака» — только в конце мая, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал глава комитета по этике Семен Андреев. Он также подчеркнул, что пока соответствующих документов от ЦСКА получено не было.

«Комитет по этике пока не получал никаких документов, однако, если ЦСКА их направит, то будем разбирать их запрос уже после окончания чемпионата России, в конце мая», — заявил Андреев.

Сообщалось, что ЦСКА обратился в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой дать оценку неэтичным публикациям пресс-службы красно-белых в Twitter. Речь идет о видео со словами «вы отстой» (цензурная версия), опубликованное после победы над ЦСКА со счетом 1:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги, и записи «Привет, конюшня, как дела?» В ЦСКА их охарактеризовали как «высказывания за гранью этических норм».

Ранее сообщалось, что директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов объяснил скандальные посты в соцсетях после дерби против ЦСКА.