УЕФА официально расширил состав сборных на Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций официально расширил заявку сборных для участие в чемпионате Европы — 2020 с 23-х игроков до 26-ти футболистов, сообщает официальный сайт организации.

Решение связано с тем, нагрузка на футболистов увеличилась в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

«Было решено в порядке исключения увеличить список игроков для всех команд до 26 игроков. Тем не менее, 23 игрока — максимальное число игроков, разрешенное в протоколе матча для каждого отдельного матча, включая трех вратарей», — указано в заявлении.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться в 2020 году, однако был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Турнир состоится с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

Россия примет шесть встреч на групповом уровне — Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня), а также один из четвертьфиналов.

Ранее сообщалось, что трибуны на матчах чемпионата Европы по футболу — 2020 в Санкт-Петербурге будут заполнены на 50 процентов.