Наставник «Манчестер Юнайтед» хочет сохранить Погба в клубе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер намерен сохранить французского полузащитника команды Поля Погба в составе, передает The Guardian.

Текущее соглашение футболиста с командой рассчитано до лета 2022 года. До этого неоднократно сообщалось, что хавбек может покинуть «Манчестер Юнайтед».

«Я всегда говорил, что мне нравится работать с ним, тренировать его. Мне нравится общаться с ним, а также ставить перед ним амбициозные задачи, потому что он победитель. Он хочет стать лучше, поэтому прислушивается ко мне», — заявил специалист.

Погба выступает за клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) с 2016 года. До этого с 2012 по 2016 год французский футболист защищал цвета туринского «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Манчестер Юнайтед», посол клуба Петер Шмейхель высказался о протестах, которые устроили болельщики клуба. Фанаты прорвались на поле стадиона перед матчем «Ливерпуля», который должен был состоятся 2 мая. В итоге встреча оказалась перенесена, дата пока не определена.