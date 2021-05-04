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Спортивные новости

Депутат Милонов прокомментировал победу Тансыккужиной на ЧМ по шашкам

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Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился мыслями о победе россиянки Тамары Тансыккужиной на чемпионате мира по шашкам, передает Sport24.

В финальном матче Тансыккужина встречалась с представительницей Польши Наталией Садовской. Тансыккужина вырвала победу в ходе партий с укороченным контролем времени.

«Победа нашей шашистки — лучший ответ польским чиновникам, которые хотели прогнуться, начали это делать и только себя опозорили в итоге. Это был элемент психологического давления, и Тамара молодец, что справилась, перевернула игру и принесла победу нашей стране», — заявил Милонов.

Во время четвертого раунда, который прошел 28 апреля, произошел неприятный инцидент, когда к игровому столу подошел секретарь матча Яцек Павлицкий и убрал российский флаг. Ту партию россиянка проиграла.

Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки. Позднее он объяснил свои действия тем, что ему позвонили из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Интересно, что WADA отрицает факт того, что организация попросила убрать флаг России во время матча.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы России Светлана Журова прокомментировала победу россиянки Тамары Тансыккужиной на чемпионате мира по шашкам.

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