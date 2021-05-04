Олимпийский чемпион поделился ожиданиями от матча России и Финляндии на ЮЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал предстоящий полуфинальный поединок России с Финляндией на юниорском чемпионате мира, передает «Спорт-Экспресс».

Во втором полуфинале турнира сразятся Канада и Швеция.

«С финнами будет тяжело, но два раза в одну воронку снаряд не падает. Думаю, что они к этой игре отнесутся серьезнее. Ребятки сами понимают, что они одни из сильнейших на этом турнире. Здесь надо уделять внимание нападению, чтобы забивали ребята, больше доверяли защитникам», — заявил Кожевников.

Поединок канадской и шведской команд состоится 6 мая, старт будет дан ровно в полночь по московскому времени. Россия поборется за выход в полуфинал на несколько часов позже — матч с Финляндией состоится в 04.00 по московскому времени.

Стоит отметить, что Россия и Финляндия уже встречались в этом розыгрыше юниорского чемпионата мира. Во втором матче группового этапа сильнее оказались финские юниоры, которые со счетом 4:3 смогли добыть победу в серии послематчевых буллитов.

Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 7 мая (мск).

Ранее сообщалось, что стали известны полуфинальные пары юниорского чемпионата мира по хоккею — 2021.