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Спортивные новости

«Динамо» хочет заключить контракт с игроком «Байера»

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Московское «Динамо» хочет заключить соглашение с австрийским защитником немецкого «Байера» Александаром Драговичем, сообщает телеканал Sky Sport.

В конце нынешнего сезона, летом, у футболиста истекает срок контракта с немецким клубом. При этом, по информации источника, в трансфере автрийского футболиста заинтересованы также сербская «Црвена Звезда» и немецкий «Кёльн».

Драгович в разное время выступал за австрийскую «Аустрию», швейцарский «Базель», киевское «Динамо» и английский «Лестер». Футболист трижды выигрывал национальный чемпионат Швейцарии, а также дважды становился победителем украинского первенства.

После 28-ми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный клуб идет на седьмом месте в турнирной таблице национального чемпионата и имеет в активе 46 очков.

Ранее сообщалось, бывший игрок московского «Спартака» Динияр Билялетдинов заявил, что не хочет видеть красно-белых в Лиге чемпионов следующего сезона. Напомним, хавбек выступал за «железнодорожников» с 2004 по 2009 год.

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