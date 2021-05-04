Переболевший COVID-19 Головин может сыграть уже 9 мая

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который переболел коронавирусной инфекцией, сможет сыграть с «Реймсом» в матче 36-го тура чемпионата Франции 9 мая, сообщает «Спорт-Экспресс».

Участие российского игрока в поединке зависит от того, получат ли монегаски соответствующее разрешение администрации Лиги 1. Также рассматривается вопрос об участии в матче Желсона Мартинша.

О том, что тест Головина на COVID-19 дал положительный результат, стало известно 27 апреля. Болезнь протекала без симптомов, игрок был изолирован от команды. Мартинш заразился раньше и уже полностью восстановился.

В текущем сезоне чемпионата Франции Головин провел 16 матчей, забив четыре мяча и сделав восемь голевых передач. Хавбек выступает за монегасков с 2018 года. Предыдущим клубом россиянина был московский ЦСКА, в составе которого он стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что «Монако» может продать российского полузащитника Александра Головина за €60 млн. Об этом сообщил вице-президент клуба Олег Петров в интервью Нобелю Арустамяну.