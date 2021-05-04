Президент РПЛ призвал «Спартак» быть корректнее в социальных сетях

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин призвал московский «Спартак» быть корректнее в социальных сетях, сообщает «Спорт-Экспресс».

С этим заявлением он обратился к управляющему директору «Спартака» Евгению Мележикову. Тот пообещал это принять к сведению.

Сообщалось, что ЦСКА обратился в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой дать оценку неэтичным публикациям пресс-службы красно-белых в Twitter. Речь идет о видео со словами «вы отстой» (цензурная версия), опубликованное после победы над ЦСКА со счетом 1:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги, и записи «Привет, конюшня, как дела?» В ЦСКА их охарактеризовали как «высказывания за гранью этических норм».

Стоит отметить, что также ЦСКА остался недоволен тем, что в сеть «утекли» документы с обращением в комитет по этике. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что документ оказался в СМИ через «Спартак».

Ранее сообщалось, что комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) сможет рассмотреть жалобу московского ЦСКА на публикации в социальной сети Twitter другого столичного клуба — «Спартака» — только в конце мая.