Комитет по этике получил письмо от РФС с просьбой рассмотреть публикации «Спартака» в Twitter

Председатель комитета по этике Семен Андреев сообщил, что получил письмо от РФС с просьбой рассмотреть публикации «Спартака» в соцсетях, на которую пожаловался ЦСКА. .

«К нам пришло письмо от РФС по поводу обращения ЦСКА. Будем рассматривать публикацию «Спартака» в конце мая-начале июня», — сказал Андреев Sport24.

Сообщалось, что ЦСКА обратился в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой дать оценку неэтичным публикациям пресс-службы красно-белых в Twitter. Речь идет о видео со словами «вы отстой» (цензурная версия), опубликованное после победы над ЦСКА со счетом 1:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги, и записи «Привет, конюшня, как дела?» В ЦСКА их охарактеризовали как «высказывания за гранью этических норм».

Ранее сообщалось, что жалоба ЦСКА на «Спартак» будет рассмотрена в конце мая.