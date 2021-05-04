«Спартак» выбрал Жардима в качестве основного кандидата на пост главного тренера

«Спартак» выбрал Леонарду Жардима в качестве основного кандидата на пост нового главного тренера. Об этом сообщает Sport24.

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал «Чемпионату» о том, что клуб ведет переговоры с зарубежным тренером.

В качестве кандидатов на пост главного тренера называются также имена наставника «Лиона» Руди Гарсии и главного тренера «Славии» Индржиха Трпишовски.

Напомним, в декабре 2020 года наставник «Спартака» Доменико Тедеско заявил о том, что не будет продлевать контракт с клубом.

Красно-белые имеют в активе 53 очка в Российской премьер-лиге (РПЛ), занимая второе место в турнирной таблице. «Локомотив» набрал 52 балла. В двух оставшихся матчах «Спартак» сыграет с подмосковными «Химками» и грозненским «Ахматом».

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведет переговоры с зарубежным тренером.