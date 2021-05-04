Клубы РПЛ проголосовали против включения «Оренбурга» в лигу

Клубы Российской Премьер-Лиги (РПЛ) провели голосование на предмет потенциального включения «Оренбурга» в состав лиги.

Как сообщает в интервью «Газете.Ru», 13 клубов из 16 выступили против включения оренбуржцев в РПЛ в обход регламента. Среди них оказался и «Зенит», несмотря на то, что оба клуба принадлежат «Газпрому». «Сочи» и «Химки» — воздержались. За включение «Оренбурга» проголосовал лишь «Урал».

Ранее президент клуба Василий Еремякин направил письмо на имя главы РПЛ Сергея Прядкина предоставить возможность команде играть в высшей лиге несмотря на то, что «Оренбург» не сможет выполнить обязательный инфраструктурный критерий для получения соответствующей лицензии. Клуб просил в порядке исключения разрешить ему играть на стадионе «Газовик».

Такая ситуация была возможна в том случае, если вопрос будет вынесен на заседание исполкома и в порядке голосования клуб получит право исключения. Подобное уже случалось с «Тамбовом» и с самим «Оренбургом».

Голосование сложилось не в пользу «Оренбурга».

Ранее сообщалось, что «Оренбург» просит в порядке исключения разрешить клубу играть в РПЛ.