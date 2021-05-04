«Рубин» на 50-летие главному тренеру Слуцкому подарил миллион рублей

4 мая главному тренеру казанского «Рубина» Леониду Слуцкому исполнилось 50 лет. Клуб подарил своему тренеру сертификат на один миллион рублей для развития футбольной школы имени Леонида Слуцкого.
«Перед тренировкой футболисты и персонал ФК «Рубин» вручили имениннику сертификат на развитие детской футбольной школы имени Леонида Слуцкого. Общее фото прилагается», — написала пресс-служба «Рубина» в Twitter.
Слуцкий, который является заслуженным тренером России, возглавил казанскую команду 19 декабря 2019 года.
Специалист также тренировал московский ЦСКА, вместе с которым трижды выигрывал чемпионат страны, дважды — Кубок России и дважды — Суперкубок, работал за границей, где тренировал английский «Халл» и нидерландский «Витесс», а с 2015 по 2016 возглавлял сборную России, совмещая эту работу с работой в армейской команде.
Ранее сообщалось, что Дзюба поздравил Слуцкого с юбилеем и назвал его «лучшим пупсиком».
Перед тренировкой футболисты и персонал ФК «Рубин» вручили имениннику сертификат на развитие детской футбольной школы имени Леонида Слуцкого ��— «Рубин» Казань (@fcrk) May 4, 2021
Общее фото прилагается �� pic.twitter.com/mCjIZaIbix