Экс-хоккеист НХЛ ответил всем, кто требовал вышвырнуть Уилсона из Лиги за избиение Панарина

Известный в прошлом защитник Райан Уитни прокомментировал решение Департамента безопасности игроков оштрафовать Тома Уилсона на $ 5 тысяч за удар Павла Бучневича в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Департамент НХЛ по безопасности хоккеистов сообщил в Twitter, что это максимально допустимая регламентом сумма штрафа.

«Очередное напоминание каждому идиоту, вопящему о том, что Тома Уилсона надо вышвырнуть из лиги… Его даже не дисквалифицировали», – написал Уитни в Twitter.

От действий Уилсона пострадали два российских игрока «Рейнджерс» — Павел Бучневич и Артемий Панарин.

Изначально Уилсон ударил Бучневича, который упал возле ворот, а затем повалил на лед Панарина и нанес ему несколько ударов в голову, которая не была защищена шлемом.

Панарин по итогу драки матч продолжить не смог. С большой долей вероятности он пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата.

Ранее американский журналист отреагировал на наказание хоккеиста, избившего Бучневича и Панарина.